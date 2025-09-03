Colombiano murió en extrañas circunstancias mientras estaba detenido en España

El colombiano Harold Daniel Medina Infante fue detenido por la Policía de España tras protagonizar una discusión al interior de una vivienda en Barcelona.

Horas después de su detención, su novia recibió una llamada del centro penitenciario donde se encontraba el joven de 30 años y le comunicaron la noticia de su muerte.

A la mujer no le entregaron el cuerpo porque, legalmente, no fueron reconocidos como una unión marital, por lo que la madre del bogotano realizó una colecta en su barrio en Colombia con la que viajó a España para reclamar el cuerpo de su hijo.

La mujer, cabeza de hogar y costurera de oficio, lleva una semana en Europa esperando que le entreguen el cuerpo, pero las autoridades no le han dado acceso a la autopsia, porque debe tramitar la solicitud ante un juez, y aseguran que aún están investigando las causas de su muerte.

Lo único que responden es que él se habría ahorcado con una manta que, al parecer, les pidió a los oficiales la misma noche de su detención.

Repatriar el cuerpo de Harold, según comenta su madre, tiene un coste aproximado de 25.000 euros que tiene que asumir la familia, la cual afirma que no cuenta con los recursos económicos.