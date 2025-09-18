ONG contabilizó 89 presos políticos extranjeros o con doble nacionalidad en Venezuela
En el reporte, la ONG Foro Penal detalló que, entre los 89 extranjeros, hay 21 colombianos, tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos.
La ONG Foro Penal informó este miércoles (17 de septiembre) que en Venezuela hay 89 presos políticos con nacionalidades extranjeras o venezolanos con otra ciudadanía, entre ellos 21 colombianos que son mayoría en la lista.
En el reporte, publicado a través de Instagram, la organización detalló que, entre los 89 extranjeros, hay también tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos, según un conteo hasta este 15 de septiembre.
El resto son de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania, de acuerdo con la organización.
Entre los venezolanos detenidos con doble nacionalidad, hay 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro.
Además, hay una persona detenida con doble nacionalidad iraní e irlandesa, y otro con ciudadanía polaca y ucraniana, precisó Foro Penal.
En agosto pasado, Estados Unidos reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en Venezuela “debido -señaló- a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles”.
Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, si no que -aseguran - cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a España su “influencia y liderazgo” para que, por la “vía diplomática”, se impulse la liberación de los presos políticos en Venezuela.
