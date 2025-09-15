Nicolás Maduro advirtió a países del Caribe sobre una “guerra” por “un cambio de régimen”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa el lunes 15 de septiembre en Caracas (Venezuela). FOTO: EFE/Miguel Gutiérrez / Miguel Gutierrez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes 15 de septiembre a los países del “gran Caribe” sobre una “guerra” por un “cambio de régimen” que, insistió, quiere propiciar Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles, eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales”, advirtió Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Noticia en desarrollo...

