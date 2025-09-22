Actualidad

Caso UNGRD: Fiscalía confirmó que Interpol expidió circular roja contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien sería el cerebro del desfalco, se fugó a Nicaragua.

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, supuesto cerebro del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Noticia en desarrollo...

