Dos carrotanques de la UNGRD llegan a Santa Marta para distribución de agua potable

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hizo entrega en calidad de préstamo indefinido al Distrito de Santa Marta, dos carrotanques con capacidad para 17 mil y 16 mil litros para el suministro de agua en la ciudad, esto ante la crisis de desabastecimiento que se presenta por estos días.

“Estos carrotanques van a estar a disposición de nuestra gente en todo el distrito de Santa Marta y van a mitigar, van a aliviar toda la problemática que tenemos de desabastecimiento de agua en el distrito de Santa Marta”, expresó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

Los carrotanques permitirán reforzar la atención en comunidades con mayores dificultades de acceso al agua como Bastidas, Timayui, la antigua Comuna 5, así como en áreas turísticas y zonas que puedan verse afectadas por contingencias en el sistema de acueducto, como la reciente afectación en la planta de El Roble.

Por otro lado, ante la misma entidad nacional se han gestionado dos vehículos tipo vactor presión-succión, cuyo uso permitirá controlar los rebosamientos relacionados con el obsoleto sistema de alcantarillado, que se registran en gran parte de la ciudad.