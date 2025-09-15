Destruidas dos lanchas y un semisumergible de ‘Los Pachencas’

Santa Marta

En Don Diego, corregimiento de Guachaca, Santa Marta, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Décima Brigada lograron un golpe estratégico contra las estructuras del narcotráfico, logrando el hallazgo y la destrucción de medios de transporte fluvial y marítimo utilizado por el grupo delincuencial organizado ‘Los Pachencas’.

Entre el material destruido se encuentran dos lanchas y un semisumergible, asimismo se incautaron 2.250 galones de gasolina, 80 canecas y 10 motores fuera de borda.

Según las autoridades esta incautación representa una afectación de alrededor de $800 millones de pesos a las finanzas de esta estructura.