Regiones

En extrañas circunstancias murió en Santa Marta la diseñadora huilense María Del Mar Perdomo

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte de la joven, quien había llegado a la ciudad con el objetivo de participar en la Fiesta Trans del Mar.

Santa Marta

En extrañas circunstancias falleció la diseñadora María del Mar Perdomo, quien había llegado a la capital del Magdalena para participar en la Fiesta Trans del Mar 2025. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Pinedo, a través de su cuenta en X, quien solicitó avanzar con celeridad en el esclarecimiento de este caso.

Al parecer la joven había sufrido quebrantos de salud presuntamente producto de una dosis de escopolamina; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que el mandatario de los samarios solicitó no especular sobre las causas de su fallecimiento hasta tanto no se emita el dictamen de Medicina Legal.

“He convocado a una reunión con las autoridades competentes, para conocer de primera mano los detalles de lo sucedido”, precisó el alcalde de los samarios.

