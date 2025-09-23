Arremetida del presidente contra fiscal del caso Nicolás Petro: “no es autónoma, está subordinada”

Luego de la carta de Lucy Laborde, fiscal del proceso contra Nicolás Petro, en la que le pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respeto a su autonomía e independencia en la investigación contra el hijo del Presidente Gustavo Petro, el mandatario arremetió contra la funcionaria judicial a quien señaló de no ser autónoma.

En un extenso mensaje, Petro afirmó que “no hay autonomía de la fiscal Laborde”, por lo que la acusó de entregar información reservada del caso a la candidata presidencial Vicky Dávila, “horas antes de proceder”, lo que, según él, rompe el principio de imparcialidad.

“Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.

Ante este escenario, Petro dijo que la fiscal Laborde “no es juez ni investigadora neutral, se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria (Vicky Dávila) con logo de campaña, y la hora, muchas horas después, del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado”.

Petro fue más allá y añadió que la fiscal Laborde “ataca a su jefe administrativo porque quiere evitar que la quiten, para seguir cumpliéndole a Victoria y a quienes desean, como ella, ganar una campaña sobre la base de la injusticia con mi hijo”.

“Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición”, enfatizó Petro.

“Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”.

En su mensaje, Petro también explicó que quieren llevar a la cárcel a su hijo, “para condenar a su padre y para que el pueblo de nuevo adormezca”.

De igual forma, vinculó al fiscal Mario Burgos y a la exfiscal general Marta Mancera, a quienes señaló de presuntas actuaciones irregulares en expedientes relacionados con narcotráfico y con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. “La fiscal de mi hijo no es autónoma, no por su jefe, la fiscal general, sino porque está subordinada”.

Petro concluyó diciendo que: “Yo no interfiero en el proceso de mi hijo, pero tengo todo el derecho de denunciar, cuando se rompe el debido derecho, el estado de derecho en el caso de mi hijo”.