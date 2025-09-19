Fiscalía imputará nuevos cargos contra Nicolás Petro, el primero de octubre

Quedó definida la fecha de la nueva imputación de cargos que hará la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro. El miércoles primero de octubre se adelantará la audiencia.

Ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, la Fiscalía formalizará la imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Según la Fiscalía, Petro Burgos habría intervenido de manera irregular en la adjudicación de contratos en Barranquilla con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de la Fundación Conciencia Social. Estas actuaciones, según la Fiscalía, se habrían realizado junto a su expareja Daysuris del Carmen Vásquez Castro.

En esa diligencia, además de la formulación de cargos, la Fiscalía solicitará que se le imponga una medida de aseguramiento que podría cumplirse en un establecimiento carcelario.

Este nuevo proceso judicial se suma al que Nicolás Petro ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese caso, que avanza en el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, la semana pasada se desarrollaron audiencias en las que la defensa y la fiscal del expediente, Lucy Laborde, presentaron sus últimas pruebas antes de la etapa final.

Las investigaciones indican que, en 2022, el hijo del presidente habría recibido más de 1.000 millones de pesos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Dichos recursos, según el ente investigador, no tendrían un origen justificado.

Cabe recordar que este nuevo capítulo judicial ya había sido anticipado en enero de 2024 por el fiscal Mario Burgos, quien en su momento advirtió que solicitaría la imputación por interés indebido en contratos. Sin embargo, tras ser apartado del caso, el proceso quedó en suspenso hasta ahora, cuando la Fiscalía decidió avanzar con la formulación de cargos.