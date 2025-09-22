Fiscal del caso de Nicolás Petro alertó sobre presuntas presiones en la investigación

Barranquilla

A través de una carta enviada a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la fiscal Lucy Marcela Laborde asignada del proceso de Nicolás Petro, realizó una solicitud de aclaración y garantías en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico.

En el documento asegura que ha sido citada a una serie de reuniones por parte de la dirección nacional de la Fiscalía, y que se realizó la designación de una Fiscal de apoyo no solicitada, hechos que le han generado incertidumbre.

“Acudo a su digno despacho para poner en su conocimiento formalmente algunas preocupaciones relacionadas con la investigación que actualmente lidero y que me fue asignada por reparto ante el representante del Ministerio Público, en contra del señor NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS”, afirmó.

Explicó que, el jueves 18 de septiembre fue convocada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción, de manera “sorpresiva” y sin información previa sobre el tema a tratar.

Laborde señaló que, en el encuentro se le solicitó “intempestivamente que manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor NICOLAS PETRO BURGOS”.

En lo que tiene que ver con la fiscal de apoyo, detalló que “no guarda relación alguna con las necesidades del despacho tercero”, y aseguró que ha adelantado de manera íntegra su función.

“Se ha adelantado por la suscrita Fiscal de manera íntegra y ajustada a todos los EMP y/o EF recaudados no solo en esta investigación sino en la etapa inicial que adelanto en fase de juicio, sin que se haya solicitado aplazamiento alguno por parte de la Fiscalia General, (diez aplazamientos han sido solicitados por la defensa). Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso”, indicó.

Adicionalmente, mencionó que se han tratado aspectos ajenos a su investigación, y aseguró que las acciones afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia.

“La introducción de figuras como Fiscales de apoyo sin solicitud previa, las reuniones convocadas sin claridad sobre su finalidad y el desconocimiento de mi rol de titular frente a solicitudes procesales de la defensa, afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia”, advirtió.

Finalmente, pidió que se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto de su autonomía e independencia, “así como la imparcialidad, principios que, conforme a la jurisprudencia constitucional y legal, prevalecen frente al principio de unidad de gestión cuando éste se ejerce de forma arbitraria o desconoce la independencia funcional de los Fiscales delegados”.