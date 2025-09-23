Petro advierte que si ataque de EE.UU. a lancha fue en Dominicana, tripulantes serían colombianos

Luego de que República Dominicana reportara un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe, el presidente de la República cuestionó el ataque y aseguró que, si la lancha fue hundida en el país centroamericano, entonces es posible que los tripulantes “fueran colombianos”.

Por eso, el presidente Petro planteó que esto significa que funcionarios de los Estados Unidos y República Dominicana, “serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”. Ante este panorama, el mandatario pidió que la investigación avance “y que las madres de jóvenes desaparecidos para esos días denuncien ante las autoridades”.

Petro concluyó que no hay norma en ningún derecho “que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar. Cualquiera que sea su actividad”. Según los reportes de la operación, se incautaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales.

En la tarde este lunes 22 de septiembre, el presidente Petro, previo a la Asamblea General, dijo que Naciones Unidas es cómplice en lo que está ocurriendo en el mar Caribe con los ataques de Estados Unidos, embarcaciones que asegura el gobierno Trump transportan droga. “Han caído misiles sobre jóvenes desarmados, entonces están asesinando jóvenes con misiles por orden de un presidente que es de los Estados Unidos (…) no es solo la descertificación personal a Petro, es el asesinato de más de 15 jóvenes”.

