Otra vez hay un bloqueo institucional, Benedetti sobre Constituyente por debate de reforma a la salud
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión Séptima quiere hundir la reforma a la salud por segunda vez.
En la Comisión Séptima del Senado arrancó oficialmente el segundo debate de la reforma a la salud. Se estudian tres ponencias: la de archivo, una ponencia alternativa y la que tiene el respaldo del Gobierno.
- Puede leer: Sí o sí va: Benedetti confirmó que se están creando comités para una Asamblea Nacional Constituyente
Desde ya, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó un mal augurio para la reforma a la salud, pues no solo el Gobierno no tiene los votos para la ponencia positiva, sino que ninguna de las ponencias tendría las mayorías. Y eso podría terminar en su archivo.
Al respecto, Benedetti dijo desde la Comisión Séptima del Senado que “primero hundieron la reforma laboral a las patadas, sin discutir, y ahora quieren tirárselas de vivos, dilatando por dilatar”.
Y aseveró que la comisión “quiere hundir la reforma a la salud, cuando todo el mundo sabe que se necesita una buena reforma (…) hay otra vez un bloqueo institucional, y queda claro que lo que se necesita es la Constituyente”.
- Le puede interesar: “Ya no es una consulta popular, ahora vamos a la Asamblea Nacional Constituyente”: Petro
De otro lado, aseguró que su presencia en el debate tiene que ver con “hacer magia (…) buscar puntos de acuerdo”.