Otra vez hay un bloqueo institucional, Benedetti sobre Constituyente por debate de reforma a la salud

En la Comisión Séptima del Senado arrancó oficialmente el segundo debate de la reforma a la salud. Se estudian tres ponencias: la de archivo, una ponencia alternativa y la que tiene el respaldo del Gobierno.

Desde ya, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó un mal augurio para la reforma a la salud, pues no solo el Gobierno no tiene los votos para la ponencia positiva, sino que ninguna de las ponencias tendría las mayorías. Y eso podría terminar en su archivo.

Al respecto, Benedetti dijo desde la Comisión Séptima del Senado que “primero hundieron la reforma laboral a las patadas, sin discutir, y ahora quieren tirárselas de vivos, dilatando por dilatar”.

Y aseveró que la comisión “quiere hundir la reforma a la salud, cuando todo el mundo sabe que se necesita una buena reforma (…) hay otra vez un bloqueo institucional, y queda claro que lo que se necesita es la Constituyente”.

De otro lado, aseguró que su presencia en el debate tiene que ver con “hacer magia (…) buscar puntos de acuerdo”.