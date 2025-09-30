“Petro usted no está solo, lo acompañan los pueblos del mundo”: ministro Montealegre

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, emitió un mensaje de respaldo al presidente Gustavo Petro, luego de las críticas que realizó contra Estados Unidos por la situación en Gaza, en medio de la crisis diplomática que le generó la cancelación de la visa.

El exmagistrado y hoy ministro le recordó al presidente Gustavo Petro que “no está solo” y que además lo acompañan los “pueblos del mundo” que se oponen contra el exterminio de la población de Gaza.

“En la biblia, el libro más grande de la literatura universal, el pastor David derrota al gigante Goliat. Su honda, presidente, es el poder de la palabra y la razón” indicó el ministro de Justicia.

Asimismo, resaltó que respalda la visión del presidente Petro de creer en las “utopías”. Agregó: “Respaldo total a Gustavo Petro, quien como buen revolucionario, aún cree en el poder de la utopía. Sin utopía no hay sueños, y sin sueños no alcanzaremos las estrellas” dijo.

Cabe recordar que la crisis diplomática que generó el retiro de la visa del presidente Petro se produjo luego de que el mandatario le pidiera a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Donald Trump en el marco de la situación en Gaza.

Además, por el momento el grupo de ministros a los que se les ha cancelado la visa se compone del ministro de Minas, Edwin Palma, el viceministro Juan Carlos Florián y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Otros en cambio han renunciado a ella, como la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el secretario jurídico de presidencia, Augusto Ocampo, quienes tomaron esa decisión en “solidaridad” con el mandatario.