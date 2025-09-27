¿La designación de Montealegre viola la Ley de Paridad de Género? Esto dice Defensoría

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se anule el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.

Según el organismo, la decisión del presidente Gustavo Petro incumple la Ley de Paridad de Género, sancionada en 2024, que obliga a que al menos el 50 % de los cargos del más alto nivel decisorio en el Estado estén ocupados por mujeres.

Actualmente, el gabinete ministerial está conformado por 10 hombres y 9 mujeres, una distribución que, a juicio de la Defensoría, vulnera esa norma. En el documento radicado se pide expresamente que se ordene al mandatario realizar un nuevo nombramiento que garantice el cumplimiento de la llamada Ley de Cuotas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la omisión no solo afecta el principio de igualdad material, sino que también contradice compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos.

“El acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma, al no garantizar la participación mínima de mujeres exigida. Su legalidad, por tanto, queda seriamente comprometida, pues prima facie se evidencia una violación del orden constitucional y legal”, señaló la entidad.

Con esta acción, la Defensoría busca que el Gobierno de Gustavo Petro adecúe la composición del gabinete a lo establecido en la ley de 2024.

