Tribunal admitió demanda contra RTVC por diversos contratos millonarios diferentes a su misión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC S.A.S., por la celebración de contratos interadministrativos que no guardan relación con su misión como sistema de medios públicos.

Los magistrados consideraron que la demanda de acción popular cumple con los requisitos legales y que pretende proteger los derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la libre competencia económica.

“En los últimos años, la entidad estatal ha suscrito convenios con ministerios y agencias nacionales para actividades como logística de eventos, alquiler de tarimas, carpas, menaje, servicios de alimentación, transporte, ferias y campañas institucionales, tareas que en su mayoría han sido tercerizadas a través de operadores privados. Esta práctica convierte a RTVC en un intermediario que canaliza recursos públicos sin observar principios de selección objetiva ni garantizar condiciones de pluralidad y transparencia”, se lee en la acción.

La Fundación para el Estado de Derecho señaló que “la ejecución contractual de RTVC presenta un patrón de tercerización estructural, que agudiza el desvío de su objeto misional y compromete el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.

RTVC tiene una planta organizacional reducida: según información oficial disponible, la entidad cuenta con apenas 60 empleados de planta, frente a más de 1.800 contratos de prestación de servicios”.

El director de la Fundación, Andrés Caro, señaló que “lo que buscamos es que RTVC se concentre en su misión como sistema de medios públicos y que se ponga fin al uso indebido de contratos interadministrativos para actividades ajenas a su objeto”.