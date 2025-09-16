Tribunal Superior de Bogotá avaló interceptaciones contra gobernador de Antioquia

El Tribunal Superior de Bogotá avaló las interceptaciones telefónicas ordenadas en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por un presunto caso de corrupción en la construcción de dos CAI de la Policía, en la época en que fue alcalde de Rionegro.

“En segunda instancia, la Corporación revocó la decisión que había negado la legalidad de las órdenes de interceptación y, en su lugar, impartió control de legalidad posterior a las órdenes de interceptación de comunicaciones dictadas los días 14 y 27 de mayo de 2025, así como a los procedimientos y resultados obtenidos”, se lee en la decisión judicial.

Los magistrados de la Sala de Decisión Penal determinaron que la medida fue “necesaria, útil y proporcional”.

“El Tribunal consideró que la Fiscalía expuso de manera suficiente y concreta los motivos fundados que justificaron la medida, destacando que esta resultaba necesaria, útil y proporcional para avanzar en la indagación sobre presuntas irregularidades contractuales relacionadas con la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro (Antioquia)”.

Los magistrados añadieron: “La Sala precisó que las interceptaciones cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, pues se expidieron dentro de los plazos establecidos, respetando el debido proceso, la cadena de custodia y la finalidad investigativa, de manera que la afectación al derecho a la intimidad se estimó legítima frente al interés general en la lucha contra la corrupción”.

Igualmente, el Tribunal ordenó cancelar las interceptaciones, teniendo en cuenta que ya se entregaron los informes.