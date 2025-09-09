Senado hundió referendo de autonomía regional del gobernador Andrés Julián Rendón

Este martes 9 de septiembre, la Comisión Primera del Senado hundió con 8 votos el proyecto de “Referendo por las Regiones”, que era impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que buscaba que los departamentos se quedaran con los impuestos recaudados en sus territorios.

La propuesta contaba con el respaldo de más de 4,1 millones de firmas, que recogieron sus promotores en todo el país. No obstante, no logró pasar por el Congreso, que es uno de los requisitos para convocar a la ciudadanía a las urnas para votar un referendo.

“Se trataba de una iniciativa ciudadana que recogió, a nivel nacional, más de 4.1 millones de firmas que respaldan el proyecto. No es de iniciativa presidencial, como la consulta de Petro, es decir, viene impulsada de abajo hacia arriba. Lo que la inviste de una legitimidad similar a la que tenía la Consulta Anticorrupción del 2018″, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical y ponente del proyecto.

Según el senador, el objetivo era garantizar que los impuestos de renta y patrimonio permanecieran en los departamentos donde tributan personas y empresas, con el fin de garantizar mayor descentralización.

No obstante, esta propuesta había sido fuertemente criticada por el presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico, que aseguraban que el referendo empobrecía a las regiones que menos recaudan impuestos y los dejaba solamente en las grandes ciudades.

