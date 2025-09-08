Ponencia en el CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero excluye a la Colombia Humana

En la mañana de este lunes 8 se septiembre fue radicada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia sobre la fusión del Pacto Histórico, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2026.

Ahora, el texto que fue presentado por el magistrado liberal Altus Baquero tendrá que ser puesto a consideración de la sala plena del CNE. En caso de ser aprobado, la ponencia permitiría la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, pero dejaría por fuera a la Colombia Humana, que es la colectividad fundada por el presidente Gustavo Petro.

Según la ponencia, la Colombia Humana no podría fusionarse en el Pacto Histórico porque se cometieron irregularidades en la aprobación interna de la fusión, en la última asamblea nacional del partido.

De acuerdo con el magistrado Altus Baquero, la decisión de fusión debería ser adoptada de la siguiente manera, según los estatutos de la Colombia Humana: “con el voto favorable de las dos terceras partes de los delegados asistentes y un quórum de las dos terceras partes de los miembros afiliados (...)”.

Pero, de acuerdo con la información en poder del CNE, el número de afiliados es de 114.381, es decir que el cuórum requerido ascendía a 76.315 afiliados. Y en la reunión en la que se aprobó la fusión solo estuvieron presentes 1.280, cifra inferior al umbral exigido.

Así pues, como está la ponencia, la Colombia Humana, liderada por la senadora Gloria Flórez, se quedaría por fuera de la consulta del 26 de octubre de este año y tendría que buscar otra vía aparte para el 2026.

