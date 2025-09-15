“Daniel Garcés agredió física, psicológica y sexualmente a su exesposa”: Fiscalía en la imputación

Luego de cuatro intentos fallidos, la Fiscalía General de la Nación logró imputar cargos al exembajador de Colombia en la República de Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por su presunta responsabilidad en varios episodios de violencia de género y violencia intrafamiliar cometidos, al parecer, contra su exesposa, Beatriz Niño.

Ante el juez 31 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, describió los hechos de violencia que, según la investigación, padeció la víctima durante 14 años.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2025 el exdiplomático habría agredido de manera física, psicológica, económica y sexual a su exesposa.

En medio de presiones y actos de dominación, la pareja se separó, pero las agresiones continuaron. “En ese sentido, se conoció que, una vez se enteró sobre una nueva relación sentimental que sostenía la mujer, Garcés Carabalí le arrebató la custodia de sus hijos y la privó de ejercer sus derechos como madre. Para este propósito instauró acciones judiciales, obtuvo testimonios falsos y presentó pruebas cuestionables para hacer creer a las autoridades que los menores estaban abandonados y eran maltratados por la mamá”.

El exembajador fue imputado como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Por estos hechos, la víctima mantiene una comunicación intermitente con sus hijos y no los ha vuelto a ver.

“Aprovechó su posición como exembajador en Ghana para manipular a sus hijos, convenciéndolos de quedarse a vivir con él en ese país”, señaló la fiscal Orjuela.

“Durante el tiempo que convivieron, usted, señor Daniel Garcés Carabalí, agredió física, psicológica, económica y sexualmente a su pareja Beatriz Josefina Niño. Lo hizo de manera sistemática, bajo un contexto de control y dominio por su condición de mujer. Incluso cuando se separaron, siguió maltratándola cada vez que ella lo rechazaba y, por si fuera poco, cuando se enteró de que había iniciado una nueva relación sentimental, comenzó a ejercer violencia vicaria. Esto es, instrumentalizar a sus hijos para castigarla”, argumentó la fiscal.

Al cierre de la audiencia, Garcés Carabalí se declaró inocente y no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento —ambas conductas agravadas—, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor, que le imputó la Fiscalía.

“No me allano a cargos, toda vez que no existieron”, afirmó.