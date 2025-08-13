Sala Penal de la Corte tendrá última palabra en disputa entre Álvaro Hernán Prada y Montealegre

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre si se da el cierre o no del proceso penal en el que el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, es investigado tras la denuncia del ministro Eduardo Montealegre.

El hoy ministro de Justicia había denunciado a Prada en 2021 sindicándolo de promover en su contra intimidaciones judiciales tras acusar al expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro y La Granja.

La Sala Penal tendrá la última palabra en el proceso luego de que la Sala de Primera Instancia decidiera rechazar el recurso interpuesto por los abogados de Montealegre, quienes se oponen a que el proceso precluya como lo pidió la Fiscalía y la Sala de Primera Instancia accedió a las pretensiones del ente investigador, debido a que Montealegre denunció a Prada extemporáneamente.

Así entonces, los magistrados admitieron el recurso de apelación que venía conjunto con el de reposición, lo cual lleva a que en segunda instancia, ante la Sala Penal de la Corte Suprema, se resuelva el futuro del caso, si precluye o no.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Supremade Justicia precluyó en favor de Álvaro Hernán Prada, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación,

Los hechos se remontan al mes de agosto del 2020, donde luego de que el exfiscal anunciara que denunciaría al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, Álvaro Hernán Prada retuiteó publicaciones en X en las que se mencionaba que los congresistas del Centro Democrático impulsarían las denuncias que cursaban en la Comisión de Acusaciones contra Montealegre, lo cual fue tomado por Montealegre como un intento de ataque judicial.

