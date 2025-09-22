Defensoría pide no estigmatizar líderes sociales en la Plata, Huila

Frente a la situación de orden público que atraviesa el municipio de la Plata, Huila, donde se registró una asonada donde la población bloqueó la presencia del Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo realizó un llamado para no señalar a los líderes sociales de la población por estos hechos, pues advierte que son víctimas de fuertes presiones por parte de los grupos armados.

A través de un comunicado la Defensoría aseguró; “Hacemos un llamado a que se tenga presente el escenario actual de riesgo, es decir, el constreñimiento y las fuertes presiones de las que son víctimas líderes, lideresas y comunidades que habitan la zona rural del municipio de La Plata, evitando generar factores de señalamiento y estigmatización en su contra, pues no se encuentran en un escenario de libertad para la toma de sus decisiones”.

También pidió al frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias, dejar por fuera del conflicto a la población civil, respetando el principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, y al Gobierno Nacional desplegar medidas de protección y atención humanitaria para las comunidades afectadas.

Advirtió la Defensoría que esta situación afectó también a familias con niños y mujeres quienes tuvieron que permanecer en los bloqueos a la fuerza pública, además que esto provocó cierres en el comercio, restricciones en la movilidad y un alto riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios en al menos 23 veredas de La Plata, afectando a más de 15.000 habitantes.