Regiones

Cayeron 4 toneladas de marihuana de las disidencias de las Farc en el Cauca

La sustancia ilegal estaba camuflada en un cargamento de frutas.

El capturado y el cargamento quedaron a disposición de la autoridad competente. Credito: Policía Nacional.

El capturado y el cargamento quedaron a disposición de la autoridad competente. Credito: Policía Nacional.

Las autoridades reportaron la incautación de 4 toneladas de marihuana en el sur del departamento del Cauca que pertenecerían a las disidencias de las Farc. Un hombre fue capturado.

Los hechos se registraron en la via Mojarras - Popayán, en jurisdicción del municipio de El Patía, tras una operación conjunta entre la Policía y el Ejército nacional.

Ahí fue interceptado un vehículo que transportaba el alucinógeno bajo la modalidad de ocultamiento en cajas de fruta.

En el automotor que cubría la ruta Santander de Quilichao - Ipiales, se encontraron 3900 paquetes rectangulares con la marihuana.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, señaló que el cargamento pertenecería a la estructura Dagoberto Ramos.

Entretanto, el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca, mayor Javier Enrique Soto, aseveró que una persona fue capturada en flagrancia que quedó junto con el cargamento a disposición de la autoridad competente.

También, señaló que continúan con las acciones para afectar las economías ilícitas, que en este caso dejan de comercializar 8 mil dosis de marihuana y de percibir más de 400 millones de pesos por su comercialización.

En lo corrido del 2025, la Policía nacional logró incautar en el país más de 240 toneladas de marihuana.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad