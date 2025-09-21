Cayeron 4 toneladas de marihuana de las disidencias de las Farc en el Cauca

El capturado y el cargamento quedaron a disposición de la autoridad competente. Credito: Policía Nacional.

Las autoridades reportaron la incautación de 4 toneladas de marihuana en el sur del departamento del Cauca que pertenecerían a las disidencias de las Farc. Un hombre fue capturado.

Los hechos se registraron en la via Mojarras - Popayán, en jurisdicción del municipio de El Patía, tras una operación conjunta entre la Policía y el Ejército nacional.

Lea también: En estufa modificada pretendían enviar 21 kilos de marihuana desde Bogotá a San Andrés

Ahí fue interceptado un vehículo que transportaba el alucinógeno bajo la modalidad de ocultamiento en cajas de fruta.

En el automotor que cubría la ruta Santander de Quilichao - Ipiales, se encontraron 3900 paquetes rectangulares con la marihuana.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, señaló que el cargamento pertenecería a la estructura Dagoberto Ramos.

Entretanto, el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca, mayor Javier Enrique Soto, aseveró que una persona fue capturada en flagrancia que quedó junto con el cargamento a disposición de la autoridad competente.

También, señaló que continúan con las acciones para afectar las economías ilícitas, que en este caso dejan de comercializar 8 mil dosis de marihuana y de percibir más de 400 millones de pesos por su comercialización.

En lo corrido del 2025, la Policía nacional logró incautar en el país más de 240 toneladas de marihuana.