Incautaron una tonelada de marihuana en Huila

Incautación de una tonelada de marihuana en Huila. Foto: Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional adelantó actividades de registro y control en la vía Neiva – Castilla, kilómetro 42, sector La Vega del Muerto, jurisdicción del municipio de Aipe, Huila.

Se logró la captura en flagrancia de un ciudadano y la incautación de aproximadamente 1.000 kilogramos de marihuana que eran transportados de manera oculta en un vehículo de carga.

El capturado, de 37 años, natural de Puerto Lleras, Meta, conducía un vehículo tipo camión adscrito al servicio público.

En el procedimiento también fueron incautados tres teléfonos celulares, elementos que serán analizados como parte del proceso investigativo.