Intento de asonada en La Macarena, Meta

Durante una operación militar en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena, Meta, se capturó a alias ‘Chimbo de Oro’, quien se desempeñaba como coordinador logístico de la Estructura Éver Castro, Bloque Jorge Suárez Briceño.

Este sujeto está sindicado de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de arma, munición de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Tropas de la Fuerza de Tarea Omega, en apoyo al CTI y a la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales Seccional Villavicencio, en esta acción fueron interceptadas por algunos integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y pobladores de la zona.

Estas personas impidieron el procedimiento judicial y la materialización de la captura, mediante asonada, quitándole el capturado a las tropas y obligándolas a salir del lugar.

“Con esta situación queda en evidencia la participación de algunos líderes comunitarios en actividades ilegales, lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. Rechazamos estos actos que impiden el cumplimiento constitucional y ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y la seguridad territorial.” Informaron desde el Ejército.