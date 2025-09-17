Se realizó la entrega de ocho vehículos para el fortalecimiento de la seguridad en Santa Marta
Los automotores fueron entregados al Gaula de la Policía Metropolitana, Gaula Militar Magdalena y la Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación, avaluados en 1800 millones de pesos, recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET-.
Con el fin de fortalecer la seguridad en la ciudad se realizó la entrega oficial de ocho vehículos para el Gaula de la Policía Metropolitana, Gaula Militar Magdalena y la Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación.
Este parque automotor contribuye además con el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación y la operatividad del Gaula Magdalena, lo que derivará en el aumento de procedimientos como capturas y allanamientos en todo el territorio. “Seguimos reforzando la presencia institucional y cerrando espacios a la delincuencia”, dijo el alcalde Carlos Pinedo.
Al acto de entrega de las ocho camionetas realizado en la plaza Simón Bolívar de Santa Marta, asistieron autoridades civiles militares y de Policía, además de gremios, empresarios y líderes comunales.