Asonada en el Huila enciende alerta de la ONU por presiones de grupos armados a civiles

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de riesgo que enfrenta la población del corregimiento de Belén, en La Plata, Huila, tras los disturbios registrados desde el pasado jueves en esa zona del suroccidente del país. “Seguimos la situación de amenazas que vive desde el pasado jueves la población civil del corregimiento de Belén en La Plata. Urgen medidas inmediatas para garantizar los derechos de la población”, señaló la misión en Colombia a través de su cuenta oficial en X.

Lea más: Se presentó asonada contra el Ejército en Huila

La entidad internacional también llamó al Estado a tomar acciones urgentes que salvaguarden la vida e integridad de las comunidades y sus liderazgos, bajo estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos.

Los hechos que generaron alarma se presentaron en el sector conocido como La Balastrera, en la vía que comunica a La Plata con Belén, donde una multitud bloqueó el paso de las tropas e impidió su avance. Según las autoridades, detrás de la asonada estaría el grupo armado residual GAOR-r Fernando González Acosta, que busca afianzar el control de corredores estratégicos entre Huila y Cauca.

De acuerdo con versiones de testigos, los uniformados fueron retenidos y obligados a movilizarse en vehículos particulares, mientras los pobladores habrían sido presionados para obstaculizar el ingreso del Ejército hacia zonas donde se refugian estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico y la extorsión.

El Ejército denunció que con estas acciones se pretende fortalecer economías ilícitas mediante el tráfico de drogas, secuestros y homicidios, además de frenar las operaciones de control territorial en la región. La obstrucción de la carretera incluyó motocicletas, camiones y automóviles particulares, lo que generó un bloqueo total desde la mañana del sábado y afectó tanto a habitantes como a viajeros que transitaban por la zona.

Ante la complejidad de la situación, las autoridades competentes adelantan investigaciones con el fin de esclarecer lo ocurrido y reforzar la protección de la población civil en un contexto marcado por el aumento de la violencia.