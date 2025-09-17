Ejército Nacional logró la liberación de un hombre secuestrado en el Meta

El Ejército Nacional reveló que logró la liberación de un hombre que había sido secuestrado en el departamento del por un grupo delincuencial organizado, el cual opera bajo el mando de alias ‘Andresito’.

La víctima había sido citada en zona rural del municipio de Granada, donde esta estructura ilegal pretendía exigir 300 millones de pesos por su liberación.

Lea también: Un soldado asesinado y otro herido en enfrentamiento con disidentes en Buga

Tras la denuncia interpuesta, las tropas activaron el ‘plan candado’ y adelantaron operaciones militares en la vereda Versalles, área rural de San Juan de Arama, donde lograron la liberación por la presión ejercida en el sector.

Le puede interesar: Alias ‘Mico’ murió en medio de operaciones militares del Ejército Nacional en Arauca

Posterior a la operación, se efectuó la verificación del área y la coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, garantizando la judicialización de los responsables y el acompañamiento integral a la víctima y su familia.

Escuche W Radio en vivo: