Ejército Nacional logró la liberación de un hombre secuestrado en el Meta

La estructura ilegal pretendía exigir 300 millones de pesos la liberación de la víctima.

Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional reveló que logró la liberación de un hombre que había sido secuestrado en el departamento del por un grupo delincuencial organizado, el cual opera bajo el mando de alias ‘Andresito’.

La víctima había sido citada en zona rural del municipio de Granada, donde esta estructura ilegal pretendía exigir 300 millones de pesos por su liberación.

Tras la denuncia interpuesta, las tropas activaron el ‘plan candado’ y adelantaron operaciones militares en la vereda Versalles, área rural de San Juan de Arama, donde lograron la liberación por la presión ejercida en el sector.

Posterior a la operación, se efectuó la verificación del área y la coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, garantizando la judicialización de los responsables y el acompañamiento integral a la víctima y su familia.

