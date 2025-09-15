Comerciantes y comunidad en Puerto Boyacá bloquean la autopista del Magdalena Medio

Puerto Boyacá

Comerciantes del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá, bloquean desde las 6:00 de la mañana la vía que conduce de Bogotá a Santa Marta, en ambos sentidos, en la Autopista del Magdalena Medio.

La protesta se debe al incumplimiento de los compromisos hechos en el mes de marzo por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de reubicar a los cientos de comerciantes formales e informales que se verán afectados por la construcción de la doble calzada en el sector.

“Este paro se iba a realizar el 23 de agosto, pero la ministra de Transporte pidió que no lo hicieran y que nos reuniéramos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura y con la ministra y su equipo de trabajo y se concertó que se iban a retomar lo concertado y lo aceptado, que no es más que estos centros poblados no queden aislados, y quedar aislado es que aquí en el caso del dos y medio, hay centros de negocios, los cuales, en promedio de cada negocio, hay mujeres cabezas de hogar que trabajan en hoteles, restaurantes, parqueaderos, hospedajes, etcétera, y hay vendedores informales que venden sus productos en la autopista y solo piden los dejen trabajar. El 26 de agosto nos reunimos en Bogotá con el alcalde de Puerto Boyacá, John Feiber Urrea, y se quedó nuevamente en un compromiso, pasados 15 días, ni siquiera el acta de la reunión la habían mandado, eso indignó nuevamente a toda la comunidad de Puerto Boyacá, y sobre todo de estos centros poblados y por eso realizan un paro civilizado”, indicó Hernando Muñetón, vocero de la comunidad del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá.

Tanto comerciantes formales e informales como la comunidad de este sector esperan que el Gobierno Nacional cumpla con el pacto realizado y así se pueda levantar el paro.

“El paro es indefinido, puede durar un día, dos días, ocho días, quince días; la gente está dispuesta a que sea un paro indefinido, si es que no hay un acuerdo que realmente responda a los derechos que está pidiendo la comunidad, que ya se concertaron en marzo de este año, pero que entonces nos tomaron del pelo, como se dice vulgarmente”, agregó Muñetón.