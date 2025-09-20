Se presentó asonada contra el Ejército en Huila

Durante el desarrollo de la operación militar, dos pelotones que avanzaban en desarrollo de operaciones en el área fueron objeto de una asonada protagonizada por cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas, quienes supuestamente bajo presión ilegal del grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, se vieron obligadas a impedir el avance de las tropas.

De acuerdo a información de inteligencia, se confirmó que la comunidad fue presionada por integrantes de esa estructura ilegal, mediante intimidaciones de ser objeto de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, en caso de no acatar las órdenes criminales.

Las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares, con dirección al centro poblado de Belén, del municipio de La Plata.