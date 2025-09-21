“Cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen”: MinDefensa

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, condenó y rechazó los hechos en donde las comunidades entorpecieron e impidieron la captura de sujetos implicados en acciones criminales.

Lea también: Asonada en el Huila enciende alerta de la ONU por presiones de grupos armados a civiles

Según fuentes del Gobierno en zona rural de La Plata, Huila y en La Macarena, Meta; campesinos, mujeres y menores de edad, fueron presionados por miembros de las disidencias para obstaculizar el despliegue operacional de las tropas, deja en evidencia, una vez más, el empleo de la población civil como escudos humanos por parte de grupos criminales.

El Ministro de Defensa confirmó que se instaurarán las denuncias a través las autoridades competentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron estos graves delitos.

Asimismo reiteró el ofrecimiento de recompensas por hasta 100 millones de pesos para quienes brinden información de valor que permita identificar, ubicar, individualizar y neutralizar a los integrantes de los grupos criminales que estarían en la planeación y ejecución de estos hechos en Meta y Huila.