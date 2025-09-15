Desde el Cauca se anunció el aumento de la recompensa por alias ‘Iván Mordisco’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció desde el Cauca el aumento de las recompensas contra los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

El anuncio lo hizo el alto funcionario desde Popayán, donde lideró un consejo extraordinario de seguridad tras la escalada violenta de este grupo armado ilegal que dejó un policía y dos civiles muertos en los municipios de Cajibío y Corinto.

Por alias ‘Iván Mordisco’, considerado el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y responsable de ordenar ataques desde Caquetá y Amazonas, la recompensa se elevó a cinco mil millones de pesos.

Por alias ‘Marlon’, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quien sería responsable de la reciente incursión armada al corregimiento de El Carmelo, Cajibío, el ministro señaló que la recompensa aumenta a cuatro mil quinientos millones de pesos.

Sánchez explicó que la opción más rentable que le ofreció el Gobierno es desmovilizarse como lo hizo alias ‘Kevin’ y ‘Giovanni’.

“No hay lugar donde se puedan esconder estos criminales tarde o temprano y esperamos más temprano que tarde serán capturados”, puntualizó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.