Anuncian plan especial para capturar a asesinos de policía en el Cauca

La cúpula militar y el ministro de defensa coordinarán acciones estratégicas en la región caucana que permitan reforzar el orden público. Crédito: Ejército Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchezrechazó el asesinato del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro, ultimado por las disidencias en la incursión armada del municipio de Cajibío. El alto funcionario anunció medidas especiales.

“Nuestra Fuerza Pública y agencias de inteligencia arreciaron la búsqueda de los responsables. Este crimen no quedará impune. Activamos capacidades especiales para capturar a los autores y llevarlos ante la justicia”, dijo el ministro.

Sánchez rechazó el atentado terrorista contra la subestación de Policía de El Carmelo en Cajibío, que fue atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’.

“No habrá refugio para estos asesinos. Nuestra misión es proteger la vida y la libertad de todos los colombianos”, explicó.

Pedro Sánchez como ministro de Defensa estará hoy en Popayán liderando un consejo de seguridad nacional, con las autoridades regionales y la cúpula militar para analizar la escalada violenta del reciente fin de semana y tomar medidas que permitan recuperar la seguridad.

En la Ciudad Blanca ya se encuentra el comandante del Ejército nacional general Luis Emilio Cardozo quien coordina acciones estratégicas en la región que permitan reforzar el orden público.