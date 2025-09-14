Masacre en el Cauca: tres hombres fueron asesinados en un establecimiento nocturno

Una nueva masacre se registró en el departamento del Cauca donde tres hombres fueron asesinados con disparos al interior de un establecimiento nocturno.

Los hechos se registraron en el barrio La Paz al norte de Popayán, donde un hombre, al parecer, en un acto de intolerancia después de discutir con una persona sacó un arma de fuego realizó unos disparos al aire y luego atacó a tres sujetos.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscue Guacas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza.

Puede leer: Tropas del Ejército ingresaron a zona rural de Cajibío a recuperar orden alterado por las disidencias

Otras tres personas que resulatron heridas, fueron trasladadas a un centro asistencial, según las autoridades no revisten gravedad.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz) afirmó que para Popayán la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana advirtiendo el riesgo para la ciudad por la presencia de bandas organizadas, algunas tercerizadas por el Bloque Occidental Jacobo Arenas a través del frente Jaime Martinez, “situacion que genera una cultura mafiosa que se expresa en violencias urbanas”.

Leonardo González director de Indepaz, manifestó que se trata de la masacre número 58 registrada en el país en el 2025 y la sexta en el Cauca.

Le puede interesar: Escalada violenta de disidencias en Cauca deja un policía y un civil muertos y 4 uniformados heridos

Por su parte la Policía Metropolitana de Popayán explicó que de acuerdo con las primeras investigaciones, dos de las víctimas fallecidas presentaban antecedentes.

“Todo lo ocurrido es materia de investigación; se aperturó un proceso en coordinación con el CTI de la Fiscalia con el fin de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, puntualizó la institución policial.