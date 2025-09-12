Colombia refuerza su defensa con alianzas en Reino Unido para combatir las amenazas transnacionales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con Dan Jarvis, ministro de Seguridad de Reino Unido. Foto: suministrada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, continúa con su agenda estratégica en Reino Unido con la intención de consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan la seguridad y la defensa en Colombia, integrando innovación, tecnología y mejores prácticas para combatir el crimen transnacional.

Durante su visita en territorio británico, Sánchez se reunió con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, con quien abordaron oportunidades para promover proyectos en conjuntos en materia de seguridad, defensa y tecnología.

“Cada alianza internacional que consolidamos es una inversión directa en seguridad y confianza para Colombia. Cada tecnología que evaluamos tiene un propósito claro: salvar vidas y dotar a nuestras Fuerzas con las mejores capacidades para proteger a nuestro país hoy y en el futuro”, señaló el ministro de Defensa.

Tras el encuentro, Pedro Sánchez visitó la feria Defense International - DSEI, considerada como una de las principales plataformas mundiales de innovación en defensa y seguridad.

En este lugar, el ministro conoció tecnologías avanzadas como sistemas de drones, antidrones, blindados y ciberseguridad que fortalecen las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares y de la Policía, y que afectan a la ciudadanía y la Fuerza Pública.

La agenda del ministro continúa con nuevos encuentros con la intención de ampliar el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia ciudadana y el monitoreo marítimo, ejes fundamentales para prevenir amenazas transnacionales.

Con esta visita oficial, Colombia reafirma su compromiso de integrar y consolidad una Fuerza Pública moderna, que esté preparada para enfrentar futuras amenazas, consolidando la seguridad, soberanía y protección de la vida como ejes principales.

Por último, el ministro de Defensa señaló que este esfuerzo se proyecta a futuro y será sostenible a la espera de la aprobación del presupuesto de 2026, el cual podrá permitir que se siga financiando las capacidades estratégicas que hoy se desarrollan.

