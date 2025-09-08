“Hay posibilidades de emplear drones para fumigación”: MinDefensa, Pedro Sánchez

El jefe de la cartera de Defensa hizo este pronunciamiento después de que el presidente Gustavo Petro anunció fumigación aérea para cultivos ilícitos, en todas las zonas en donde la comunidad se oponen a las labores del Ejército.

“Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales que se generaban, hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo, incluso hay posibilidades de emplear drones masivamente para esta fumigación, que podría más bien considerarse como una capacidad de este elemento de drones que ya lo estamos considerando más bien como una capacidad de erradicación de cultivos con aspersión para reducir enormemente este cáncer” dijo el Ministro.

Dijo que esta medida la revisará la Corte Constitucional.

