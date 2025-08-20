Corte Constitucional anuncia que Petro no asistirá al evento anual de ese alto tribunal

La Corte Constitucional anunció que el presidente Gustavo Petro no asistirá al acto inaugural del evento de la Jurisdicción Constitucional, la serie de eventos más importantes de la Corte durante el año. Dicho acto está previsto para este miércoles, a las 4:00 de la tarde, en el Teatro Colón en Bogotá.

La presencia del jefe de Estado era una expectativa, en el marco de dicho encuentro al que asistirán varios de los funcionarios con las más altas dignidades del Estado, entre ellos el presidente del Senado, Lidio García, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, el gerente del Banco de la República Leonardo Villar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entre otros.

En el cronograma se estima que el discurso inaugural será pronunciado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, y antes de su cancelación, se esperaba que el presidente Petro fuese el segundo en hablar ante el auditorio. El conversatorio de este miércoles es titulado ‘En defensa del orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho’.

En la agenda del presidente Gustavo Petro, a pesar de que el evento es a las 4:00 PM, aparece una reunión de trabajo desde las 3:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde relacionada con el proyecto de la AutoNorte.