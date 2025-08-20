Alfredo Saade asegura que Benedetti y Sarabia “tienen secuestrado al presidente Petro”

Alfredo Saade, saliente jefe de Despacho de la Presidencia de la República, se pronunció nuevamente en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de que, con la firma de sus tres procuradores instructores, se ejecute la suspensión provisional por tres meses en su contra.

Saade respondió al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que no tuvo nada que ver con la salida ni con la sanción del jefe de Despacho:

“Tú sabes bien cómo la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura (Sarabia), para ti, para los que tienen secuestrado al presidente (Gustavo) Petro y para los que les quité el negocio de los pasaportes”.

En su mensaje, Saade agregó: “Dios conmigo y seré candidato a la Presidencia: recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de Gobierno para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos”.

Horas antes, Saade había cuestionado:

“Me acabo de enterar de que la Procuraduría me suspendió por tres meses. Me pregunto, ¿a quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?”.

También aseguró que fue violado el debido proceso en su caso, por lo que, con sus abogados, llegarán “hasta las últimas instancias”, pues “esto apenas comienza y todo saldrá a la luz”.

“¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá”, advirtió.

Armando Benedetti negó injerencia en salida de Alfredo Saade

A su turno, el ministro Armando Benedetti negó que tuviera algo que ver con la decisión de la Procuraduría contra Saade: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

Según fuentes consultadas por este medio, la decisión contra Saade se fundamentó por cuenta de la polémica en torno a sus presuntas injerencias indebidas en el caso de los pasaportes. De acuerdo con testimonios, que se ratifican en la decisión firmada y ejecutada en las últimas horas, se considera un riesgo su continuidad en el cargo.

Fuentes enteradas del caso indicaron a La W que la determinación de ejecutar la orden de suspensión provisional se produjo al encontrar que, a la fecha, Saade presuntamente no había presentado su carta de renuncia al cargo como jefe de Despacho aún y, al parecer, seguía ejerciendo sus funciones.

