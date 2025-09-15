Presunto tráfico de influencias: Fiscalía abrió indagación contra MinDefensa y general (r) Zapateiro

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.

La indagación quedó a cargo de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Se adelantarán actos urgentes para recopilar elementos materiales probatorios y determinar si hay méritos para abrir una investigación penal contra el ministro Sánchez y el general (r) Zapateiro.

La decisión de la Fiscalía se dio luego de la denuncia del sargento retirado Alexander Chala, quien reveló unas supuestas conversaciones de WhatsApp, cuyo tema central giraba en torno a la presunta firma de un contrato en Indumil a escondidas del presidente de la República, Gustavo Petro.

“En los chats se habla de acuerdos, negociaciones, favores y visitas al Comando General e Indumil. Lo más delicado es que se estaría actuando a espaldas de la Presidencia. La veracidad de los chats es difícil de refutar, pues las imágenes son capturas de pantalla de un celular. En la primera se pueden observar claramente los números de teléfono de los participantes, que, sin duda, pertenecen a las personas mencionadas. De comprobarse estos hechos, no solo sería una de las peores traiciones contra el presidente Gustavo Petro, sino un acto de deslealtad y deshonor que pondría en riesgo incluso la seguridad nacional”, se lee en la denuncia del sargento (r).

Respondió el ministro de Defensa

El jefe de la cartera de Defensa interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el sargento (r) Alexander Chala por los delitos de falsedad en documento privado, injuria y calumnia.