Fiscalía abre indagación contra concejal Claudia Carrasquilla por presuntos tráfico de influencias

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, anunció que la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal tras la denuncia que interpuso en junio contra la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático.

Según el congresista, la exfiscal habría incurrido en presuntos preacuerdos ilegales con estructuras criminales para favorecer al entonces alcalde Federico Gutiérrez y manipular procesos judiciales.

🚨 !Alerta! Ya tenemos Número de noticia criminal de la denuncia que radicamos contra la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla del @CeDemocratico por presuntos y/o posibles preacuerdos ilegales con estructuras criminales cuando era fiscal, orientados a favorecer a Federico… pic.twitter.com/GUeMA4jQNu — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) September 2, 2025

La investigación preliminar busca establecer si hubo tráfico de influencias, luego de que Toro aportara testimonios y declaraciones públicas que señalarían posibles acuerdos irregulares.

Entre los elementos citados se encuentran afirmaciones de alias Douglas y alias Pesebre, quienes mencionaron supuestos encuentros entre Carrasquilla, Gustavo Villegas (exsecretario de Seguridad) y el exalcalde Gutiérrez, con beneficios para cabecillas ilegales en Medellín.

La respuesta de la concejal

Tras la publicación del documento por parte de Toro, la concejal Carrasquilla difundió un video en sus redes sociales en el que le dice al congresista que “deje de ser burro, igual a todos los del Pacto Histórico”.

Oiga, dizque representante Alejandro Toro, que se coló en la lista del Pacto Histórico con 13 votos 🤭



Alejandro Toro: No lo dije yo, lo dice la Procuraduría.



¡El que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela!



🤫 pic.twitter.com/gcfcva1FUo — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) September 8, 2025

Asimismo, aseguró que los procesos que adelantó durante su paso por la Fiscalía estaban avalados por la ley y revisados por las entidades correspondientes.

Carrasquilla también acusó a Toro de intentar distraerla con litigios disuasivos y denuncias falsas.