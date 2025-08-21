Caso UNGRD: Fiscalía pide a Interpol que expida circular roja contra César Manrique Soacha

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia que tramite la expedición de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, con el propósito de hacer efectiva la orden de captura que la juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió tras imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

