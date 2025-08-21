Judicial

Caso UNGRD: Fiscalía pide a Interpol que expida circular roja contra César Manrique Soacha

Esto por su presunta relación con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública

César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia que tramite la expedición de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, con el propósito de hacer efectiva la orden de captura que la juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió tras imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad