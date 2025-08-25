Fiscalía imputará cargos al empresario Jorge Mattos el 3 de septiembre

El Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao programó la audiencia de imputación de cargos contra el constructor Jorge Enrique Mattos Barrero y otras cinco personas más para el miércoles 3 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana.

La imputación procede por la presunta comisión de los delitos relacionados con el supuesto fraccionamiento irregular de un penthouse de 800 metros cuadrados en el edificio Neos Nogal, así como las obras de división que habrían generado apropiación irregular de zonas comunes y riesgos para los propietarios en el edificio.

Se espera que se asigne por reparto el juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá que presidirá la audiencia de imputación de cargos contra Mattos Barrero y otras cinco personas.

Cabe recordar que la diligencia programada para el viernes 15 de agosto ante el juez 55 penal municipal con función de control de garantías no se llevó a cabo porque tres de los indiciados no acudieron a la audiencia, mientras que Jorge Enrique Mattos Barrero y Misael García Téllez acudieron, pero sin el acompañamiento de sus abogados.

En ese momento, Mattos Barrero pidió el aplazamiento de la diligencia.

“No fui notificado, sí conseguí el enlace porque yo hago frente a la justicia y me busqué con unos abogados cómo tendría yo que presentarme para hacerlo. Necesito tiempo para preparar esta audiencia”, dijo el constructor investigado.

También rechazó ser representado por un abogado de la Defensoría Pública.

La Fiscalía, por medio del fiscal Juan Manuel Rubio, cuestionó que habían recibido un documento en el que tanto Mattos Barrero como Misael García Téllez otorgaban poder al abogado Jesús Antonio Muñoz, el cual en ocasiones pasadas había entregado abundante documentación para que obre en el caso y, por ende, a su correo se envió la notificación de la audiencia. Sin embargo, este abogado no fue reconocido por los dos sindicados.

“Se envió el dato de notificación del abogado que ha venido acá en reiteradas ocasiones a traer documentación. Incluso, en una ocasión trajo más de mil folios con unas escrituras y se presentó como abogado suyo (de Jorge Mattos). Trajo el poder, a ese abogado fue que se incluyó en el formato”, dijo el fiscal Rubio Ariza.

Vea aquí la programación de la audiencia de Jorge Enrique Mattos Barrero:

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: