Caso Jorge Mattos: Se aplaza imputación de cargos contra el empresario por escándalo con apartamento

Fue postergada la audiencia de imputación de cargos contra el constructor Jorge Mattos Barrero y otras cinco personas más, por la presunta comisión de tres presuntos delitos relacionados con el supuesto fraccionamiento irregular de un penthouse de 800 metros cuadrados en el edificio Neos Nogal, así como las obras de división que habrían generado apropiación irregular de zonas comunes y riesgos para los propietarios en el edificio.

La diligencia se aplazó debido a que tres de los procesados no se presentaron a la audiencia, mientras que Jorge Mattos Barrero y Misael García Téllez se presentaron, pero lo hicieron sin abogado alegando que no fueron notificados debidamente y por ende se enteraron a través de los medios de comunicación, por lo cual no contaban con abogado para preparar su defensa.

Con base en lo anterior, Mattos Barrero pidió el aplazamiento de la diligencia.

“No fui notificado, sí conseguí el link porque yo hago frente a la justicia y me busqué con unos abogados cómo tendría yo que presentarme para hacerlo, necesito tiempo para preparar esta audiencia”, dijo el constructor investigado.

Al mismo tiempo, rechazó ser representado por un abogado de la Defensoría Pública.

La fiscalía por medio del fiscal Juan Manuel Rubio, cuestionó que habían recibido un documento en el que tanto Mattos Barrero como Misael García Téllez otorgaban poder al abogado Jesús Antonio Muñoz, el cual en ocasiones pasadas había entregado abundante documentación para que obre en el caso, y por ende a su correo se envió la notificación de la audiencia, sin embargo, este abogado no fue reconocido por los dos sindicados.

“Se envió el dato de notificación del abogado que ha venido acá en reiteradas ocasiones a traer documentación, incluso, en una ocasión trajo más de mil folios con unas escrituras y que se presentó como abogado suyo (de Jorge Mattos), trajo el poder, a ese abogado fue que se incluyó en el formato”, dijo el fiscal Rubio Ariza.

Así las cosas, se intercambiaron nuevamente los datos de contacto entre la Fiscalía y Mattos Barrero y los demás procesados. Lo anterior, con el fin de notificar próximamente la audiencia de imputación de cargos y llevarla a cabo de nuevo.