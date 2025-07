Corte confirmó condena contra Alex Vernot por intento de soborno para favorecer a Carlos Mattos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años de prisión así como la orden de captura contra el abogado Alex Vernot, al encontrarlo responsable de haber buscado sobornar al testigo Luis David Durán Acuña, exfuncionario judicial, quien había iniciado un proceso de colaboración con la Fiscalía frente al caso de corrupción judicial que vinculó al empresario Carlos Mattos. Cabe recordar que Mattos no se quería dejar “quitar” la venta de vehículos Hyundai en Colombia, o buscaba que se ordenara indemnizarlo.

La Corte encontró que la Fiscalía logró probar, que de forma indebida, Alex Vernot visitó en la cárcel Modelo a Durán Acuña con el fin de ofrecerle 2 millones de dólares para que se “echara” toda la culpa de la manipulación del reparto de procesos que cayeron en manos de jueces que favorecieran las pretensiones de Mattos, buscando dejar por fuera de toda responsabilidad al empresario. Su conducta fue rechazada tajantemente por la Corte.

“Al intentar impedir el esclarecimiento de los hechos de un hecho delictivo y al reconocimiento de sus responsables obstaculizó el sistema judicial y vulneró principios y valores fundamentales del Estado Social de Derecho. Es evidente que actuó con conocimiento y merece un alto reproche por su condición de abogado, de quien se espera que utilice sus conocimientos jurídicos con rectitud” dijo el magistrado Jorge Hernán Díaz, ponente del caso.

La Sala Penal rechazó cada uno de los argumentos así como la tesis que planteó la defensa de Alex Vernot sobre una ajenidad a cualquier ofrecimiento ilegal. Al contrario, para los magistrados los testimonios de Durán Acuña así como de su primo Rodrigo (quien fue llamado por Vernot), las circunstancias de la visita (impulsada por Vernot y no por Durán), y el hecho de que el testigo Durán haya denunciado este intento de soborno en el marco de su colaboración con la Fiscalía, el cual ya había iniciado, dotan de credibilidad lo planteado en la investigación.

De hecho, la Corte consideró muy extraño que si Vernot (en la visita ocurrida en 2018) buscaba “ayudar” a Luis David Durán Acuña porque estaba injustamente detenido -porque supuestamente según Vernot no había habido manipulación del reparto-, no hubiese hecho lo mismo con el juez y el otro funcionario judicial que también eran procesados por el escándalo de reparto que salpicaba a Mattos, a quienes, según la Corte, no visitó ni ofreció su ayuda. Para la Corte, Vernot buscó “blindar” a Carlos Mattos.

“¿Si el propósito era ayudar por qué no extendió la misma ayuda a los demás procesados?” cuestionó el magistrado Díaz.

La Sala asimismo rechazó todos los reproches y la nulidad que plantearon el abogado Vernot y su defensa, concluyendo que se le respetó el debido proceso y se atendió la práctica probatoria que en su momento solicitó. La decisión no admite recurso alguno.