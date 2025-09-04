Muerte de Nicolás Ávila Venegas: Fiscalía investiga el fallecimiento del exdiplomático

La Fiscalía General de la Nación indaga las condiciones en las que falleció el exdiplomático Nicolás Ávila Venegas.

Precisamente, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá busca establecer qué le causó la muerte a Ávila Venegas, cuyo cadáver fue encontrado en el norte de Bogotá.

Igualmente, se espera que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expida los resultados de la necropsia practicada.

Entre tanto, el caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía; sin embargo, se avanza en la búsqueda de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer qué ocurrió.

Para ello, ya se emitieron órdenes a la Policía Judicial.

Cabe recordar que Ávila Venegas fue asesor del Despacho del exministro Alejandro Gaviria, quien compartió un mensaje publicado por Pastor Alape en la red social ‘X’:

“Adiós al amigo que me dio la paz. Con profundo sentimiento he recibido la partida a la eternidad de Nicolás Ávila, el amigo que me dio la paz. Nos conocimos en los quehaceres para hacer realidad el acuerdo final de paz y ahí también nos mostró su compromiso humanista. Su corazón abierto y su sonrisa de esperanza nos abrieron la confianza desde lo profundo de nuestro corazón”.

Nicolás Ávila Venegas también se destacó en la carrera diplomática al ocupar un cargo en Ginebra (Suiza), durante el periodo del expresidente Iván Duque.