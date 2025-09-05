Muerte Valeria Afanador: Familia pedirá a la Fiscalía imputar por homicidio a rectora del colegio

El abogado Julián Quintana, apoderado de la familia de Valeria Afanador, anunció que pedirá a la Fiscalía General de la Nación que se formule imputación de cargos contra la rectora y dos docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, por el delito de homicidio.

También dijo que las “graves omisiones” al parecer cometidas en este caso, produjeron su muerte.

“Exigimos justicia para Valeria. Pediremos a la Fiscalía General de la Nación imputar a la rectora y a dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles este homicidio. Sus graves omisiones le arrebataron la vida. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad”, señaló a través de su cuenta oficial en la red social de ‘X’ antes Twitter.

W Radio contactó al abogado Quintana, quien explicó que el delito sería homicidio con dolo eventual por la violación a la posición de garante, que está contemplado en el artículo 25 del Código Penal colombiano.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador ?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la causa de la muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, fue por sumersión por ahogamiento.

La niña permaneció 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el pasado viernes, 29 de agosto, en el sector conocido como Fagua, en el río Frío, zona rural del municipio de Cajicá.

El cuerpo fue encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras la alerta de un campesino a las autoridades.

De acuerdo con Medicina Legal, la niña “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido” y agregaron que “aspiró e ingirió agua y residuos de pantano”.

Además, el comunicado asegura que “los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto”, lo cual querría decir que la muerte de la menor ocurrió en una fecha cercana a su desaparición.

Según las evidencias reportadas por Medicina Legal, Valeria Afanador estuvo en el pantano “en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

El comunicado también afirma que no se evidenciaron signos de violencia física en el cuerpo de Valeria Afanador y su ropa no tenía desgarros ni cortes.

“Medicina Legal continuará con estudios adicionales de las muestras”, finaliza el comunicado.