“Conocemos a nuestra hija y ella no salió sola del colegio”: padre de Valeria Afanador

En la tarde de este lunes, 1 de septiembre, Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte de la menor Valeria Afanador, de 10 años, fue por sumersión por ahogamiento.

Al respecto, Manuel Afanador, padre de la menor, habló en los micrófonos de W Radio para expresar su perspectiva, en donde dejó claro que aún hay dudas sobre la muerte de su hija porque ella “no salió sola del colegio sola”.

“Es un informe preliminar en el cual se determina una causa de ahogamiento. No se evidenciaron rastros de violencia física o sexual hasta el momento, se tomaron algunas otras muestras que van a ser analizadas por Medicina Legal para un informe mucho más completo, pero ahí es donde empiezan las dudas todavía y es : ¿qué pasó con Valeria cuando ella no salió sola del Colegio? ”, afirmó.

¿Cuál es la hipótesis de la familia de Valeria Afanador sobre su muerte?

El padre de la niña de 10 años reveló que dudan debido a los comportamientos de Valeria Afanador en la cerca, según se evidenció en algunos videos.

“Nuestra hipótesis siempre ha sido que ella era una niña que seguía instrucciones, que llevaba cerca de dos años en el colegio y sus comportamientos en la malla, lo que han evidenciado los videos que han salido por parte de los medios, denota que hay un comportamiento extraño que la está llamando por parte de afuera de la malla y nosotros conocíamos muy bien a nuestra hija y ella no salía sola del Colegio “, reveló.

Contó que “ella a esa hora estaba terminando un primer descanso y debió entrar a la siguiente clase que tenía. Ahí es donde empiezan todas las falencias que se han evidenciado hasta ahora“.

Por otro lado, sobre lo que sigue mencionó que buscarán recomponerse, ya que “los hermanitos de Valeria, que son los trillizos, están en un proceso muy crítico”.

Confirmó que seguirán “esta batalla legal hasta determinar qué fue lo que pasó con la niña. Sí, fueron días muy largos, arrancando muy temprano, terminando muy tarde, durmiendo poco, comiendo poco. Ayer vimos un primer cierre que fue con dolor, que fue enterrar a nuestra hija y agradecer a todo ese acompañamiento el pueblo cundinamarqués, al gobernador Jorge Rey a la Alcaldía de Cajicá que no nos ha desamparado, el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán y en general toda la comunidad que nos acompañó ayer un eterno agradecimiento".

¿Demandarán al colegio?

Afanador resaltó que eso “ya lo determinará el doctor Quintana (abogado de la familia) con su equipo legal. Yo, por ahora, sigo tratando de determinar quién o qué causó la muerte de Valeria”.

