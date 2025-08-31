Había una mínima posibilidad de cuerpo se encontrara en el río: Bomberos sobre caso Valeria Afanador

Imagen de referencia de Bomberos y Valeria Afanador. Foto: Getty Images / Gobernación de Cundinamarca

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña que se había reportado como desaparecida en Cajicá.

¿Por qué no se encontró el cuerpo de Valeria Afanador en Río Frío?

Farfán mencionó que el trabajo de búsqueda de la menor fue “exhaustivo” durante varios días. Detalló que cuando revisaron el río había presencia de mucho material atravesado y decidieron trabajar en la zona con botes y buzos, previendo que la niña hubiera caído al afluente.

“Aunque el trabajo fue exhaustivo, de acuerdo con los expertos, había una mínima posibilidad de que la menor se encontrara en el río”, afirmó.

Incluso, mencionó que el miércoles (27 de agosto) se hizo el último barrido en la zona, pero no se percataron de la presencia del cuerpo.

“El cuerpo de la niña estaba flotando enredado en un tronco. Quien lo vio fue una persona campesina en la zona que estaba con ganado. Él informó de algo similar a un cuerpo”, comentó.

“Fueron procesos que se manejaron con profesionalismo, pero sin descartar posibilidades. Ni el colegio sabía qué había pasado con la niña”, añadió.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de Valeria Afanado?

Según el capitán de Bomberos, el colegio se percató de la desaparición, pero a la 1:30 de la tarde se reportó a los organismos. “Se hizo la activación inmediata, pero se hablaba de la desaparición de una menor que estaba jugando cerca al cerramiento cerca de una zona boscosa”.

¿Cuáles son las principales hipótesis de la muerte de Valeria Afanador ?

El capitán de Bomberos mencionó que hay varias hipótesis de lo que pudo pasarle a Valeria Afanador:

“ La niña pudo resbalar y se encontró perdida en el bosque ”.

”. “Existe la posibilidad de que una persona externa se haya llevado a la niña”.

Sin embargo, reiteró que hasta que Medicina Legal entregue el dictamen no se puede definir si fue un accidente fortuito u otra cosa. “No hay que descartar otros escenarios”.