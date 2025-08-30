El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es la principal hipótesis de la muerte de Valeria Afanador? Habló abogado de la familia

Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, la niña que fue hallada sin vida, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para dar detalles de lo que viene en este caso.

“Vamos a comenzar a impulsar las teorías sobre la responsabilidad de las personas que están detrás de estos hechos. La familia está destrozada”, afirmó.

¿Cuáles son las principales teorías de la muerte de Valeria Afanador?

El abogado comentó que tienen dos teorías:

“No podemos olvidar la responsabilidad del colegio, desde su directora hasta los porteros. Por ese descuido u omisión, pudo ser un tercer quien la haya sustraído, teniendo en cuenta que esa reja es muy vulnerable y cabía o la niña o un tercero”.

“El gobernador da una tesis que pido no sea descartada. Ellos hicieron un barrido minucioso del lugar, milimétrico. Entonces, lo que dicen las autoridades es que por ese sitio pasaron varias veces (…). Es un dato que a uno le genera muchas dudas. Es una hipótesis que el gobernador ha puesto sobre la mesa”.

De esta manera, Quintana insistió en que la muerte de la niña es responsabilidad del colegio. “Seremos vehementes para que la justicia los lleve a responder”.

Escuche la entrevista completa aquí: