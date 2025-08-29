Caso Valeria Afanador: cuerpo de la menor será trasladado a Medicina Legal

La Fiscalía General de la Nación confirmó que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de Bomberos del departamento, se trasladaron al sector conocido como Fagua, en zona rural del municipio de Cajicá, para adelantar las diligencias de inspección del cuerpo de una menor que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona.

Según informaron, al terminar la diligencia judicial, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que se adelanten los estudios científicos que determinen la causa de la muerte.

Los exámenes permitirán establecer en qué condiciones y hace cuánto falleció la menor, que estuvo desaparecida durante 18 días.

En contexto

En la tarde de este viernes, 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, por medio de su cuenta de X, anunció que las autoridades encontraron el cuerpo de Valeria Afanador, la menor de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, dijo Rey.