“Era casi que improbable que el cuerpo estuviera allí”: gobernador sobre cuerpo de Valeria Afanador

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló con W Fin De Semana acerca de la muerte de Valeria Afanador, la niña que se había desaparecido mientras estaba en su colegio en Cajicá. Las autoridades de búsqueda hallaron el cuerpo sin vida de la menor.

“Un día desafortunado, triste y nostálgico. A la espera de esclarecer estos hechos”, dijo.

¿Por qué no se halló el cuerpo de Valeria Afanador antes?

El gobernador resaltó las labores de búsqueda por parte de las autoridades, conformando un equipo de búsqueda con bomberos, ejército y más.

“La operación de búsqueda, a través de un puesto de mando unificado, inició a ejercer labores de actividades desde que se nos informó la desaparición. Sin duda fue un trabajo consciente y responsable”, señaló.

Así las cosas, expresó que “la sensación es que era casi que improbable que el cuerpo estuviera allí”. Sin embargo, no descartó del todo esa probabilidad.

“Bomberos, Ejército, todos los que hicieron parte del puesto de mando unificado, entregaron todo de ellos. Por eso nos resulta más raro que se hallara el cuerpo en donde se encontró. Todos los días se pasaba por allí para verificar las condiciones del río. El informe de necropsia nos lo permitirá saber”, aseveró.

Asimismo, comentó que Manuel, el padre de la menor, siempre conoció el trabajo del equipo de búsqueda. “Hubo extensas jornadas, no solo en el día, sino en la noche”.

“Lo que el padre ha manifestado es su inquietud acerca del plan y la eficiencia de la investigación, algo que, en consejos de seguridad, siempre solicitamos. Se nos allegó que se estaban partiendo de algunos indicios”, afirmó.

Informe de necropsia

Comentó que el informe de Medicina Legal permitirá establecer todos los detalles de la muerte de la niña. “Si permaneció inmersa en el agua todos estos días, cuántas horas llevaba muerta. Son muchas las preguntas que esperamos sean resueltas en el informe forense”.

